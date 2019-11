Gesundheit : Kleiner Casi ganz groß!

Trier Die Geschichte eines tapferen und lebensfrohen Jungen, der zwei Krebserkrankungen überstanden hat und dennoch schwer krank ist.

„Eigentlich sind Tumorerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen auf die Gesamtbevölkerung gesehen glücklicherweise selten. Dass ein Kind oder Jugendlicher in seinem Leben zwei unterschiedliche Tumorerkrankungen bekommt, ist extrem selten, aber es kommt vor. So widerfahren dem heute zwölfjährigen Casi.

Alles fing in 2011 mit einem sehr aggressiven Blasentumor an, der nur durch eine Operation, eine intensive Chemotherapie und Strahlentherapie bekämpft werden konnte. Nach zweijähriger Tumorfreiheit und dem Gefühl, den Tumor besiegt zu haben, erkrankte Casi im Jahr 2015 erneut an einer Form des Lymphknotenkrebs. Es musste wieder die gesamte medizinische Bandbreite der Therapiemöglichkeiten in Anspruch genommen werden, um auch diese Tumorerkrankung zu besiegen.