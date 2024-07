Fußball-EM Alles klar fürs Public Viewing am Weißhaus in Trier

Trier · Nach dem geplatzten Rudelgucken auf dem Viehmarkt unternimmt Gastronom Atilla Gülgen einen neuen Anlauf auf eigenem Terrain. Was die Fans am Freitag erwartet, und was es außerdem Neues gibt.

03.07.2024 , 06:24 Uhr

Vor der Doppel-Premiere: Atilla Gülgen bietet (im zweiten Anlauf) erstmals Public Viewing an, und das Terrassen- und Biergarten-Areal der Villa Weißhaus ist erstmal Schauplatz einer großen Fußballspiel-Übertragung. Foto: Roland Morgen