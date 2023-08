Unser Ausgeh-Tipp der Woche Die Vinofactur Löwener Mühle in Igel

Wie viele Menschen auf der B49 wohl täglich an der Abzweigung Richtung Liersberg vorbeifahren auf dem Weg von Trier nach Wasserbillig? Schade drum - und selbst schuld! Wer ein kleines bisschen Zeit (und am besten auch Durst und Hunger) hat, sollte nämlich unbedingt mal den Blinker setzen in Richtung Vinofactur Löwener Mühle in Igel. Das liegt zum einen am Ambiente des 2022 eröffneten WeinTreffs, der sowohl auf der Terrasse (mit Palmen, Olivenbäumen und Oleander) als auch im Inneren (hier verleiht das viele Holz der Inneneinrichtung etwas Modernes, aber auch sehr Warmes) zwischen Mosel und Weinbergen unheimlich viel Toskana-Flair versprüht.