Konzert : Vintage 7 spielt in der Mertesdorfer Karlsmühle

Mertesdorf In der Karlsmühle zu Mertesdorf spielt am Mittwoch, 30. Oktober, um 20 Uhr das Sextett Vintage 7. Die Band, die sich im Jahr 2010 in der Jazz- & Rock School formiert hat, spielt Lieder aus dem Genre Rock und Pop bis hin zu Blues.

