Bildung : Virtueller Infotag der Hochschule Trier am Samstag 

Virtueller Infotag der Hochschule Trier am Samstag

Trier (red) Was mache ich nach dem Schulabschluss? Keine leichte Entscheidung und so stellt sich die Frage: „Studieren, aber was?“

Aufgrund der fortwährenden Corona-Situation ist eine Präsenz-Veranstaltung auch in diesem Jahr nicht möglich. Daher möchten die Hochschule Trier und die Agentur für Arbeit Trier mit individueller Beratung am virtuellen Infotag Studieninteressierte beraten und beim Orientierungsprozess aktiv unterstützen.

Am Samstag, 6. März, informieren und beraten Professoren, Lehrende und Studierende des Hauptcampus und Campus Gestaltung Trier, sowie des Umwelt-Campus Birkenfeld im Live-Chat über vielfältige Studiengänge. Eine allgemeine Studienberatung kann an diesem Tag individuell in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus informiert die Hochschule über duale Studiengänge und das Orientierungssemester (Smart Studies).