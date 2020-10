Gastronomie : Lucky’s Luke macht vorerst dicht: „Betreiben aktuell nicht möglich“

Trier Schlechte Nachrichten für Kneipengänger: Lucky’s Luke in der Luxemburger Straße in Trier stellt vorerst den Betrieb ein. Wie die Gastronomen diesen Schritt begründen.

Das Foto, das die Betreiber von Lucky’s Luke am Freitagmittag auf Facebook posten, spricht Bände: Eine Flasche Limonade, an der ein Mund-Nasen-Schutz hängt. Daneben ein Aschenbecher, in dem eine angerauchte, aber nicht mehr glimmende Zigarette steckt. „Schlechte Nachrichten!“ titelt der Beitrag.