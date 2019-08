Mobilität : Visionen von einem kostenfreien Nahverkehr

Trier Viele Menschen wünschen sich beim Blick über die Grenze nach Luxemburg auch die kostenfreie Fahrt mit Bus und Bahn in der Region. Eine Diskussion in Trier hat gezeigt: Damit das gelingen kann, muss noch viel Vorarbeit geleistet werden.

Das Auto ist so bequem, dass niemand darauf verzichtet, wenn er kein Angebot hat, das ähnlich gut oder sogar besser ist, lautet Bauschs These. Daran sei in Luxemburg gearbeitet worden, mit innovativen, digitalen und multimodalen Lösungen. Auch stellt der Politiker den Mut für ein solches Vorhaben in den Mittelpunkt. Mut für Investitionen, den es in Deutschland so nicht gebe. „Qualität schafft Nutzer“, und Qualität könne nur durch Investitionen erreicht werden. 600 Euro pro Kopf investiere der kleine Staat pro Jahr in Infrastrukturmaßnahmen. In Deutschland sei es lediglich ein Zehntel dessen.