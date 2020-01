Gala : Partymusik zum Feiern und Tanzen

Foto: Viva La Vida

Trier Im Rahmen der Gala der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval, ATK-Gala, am Samstag, 11. Januar, 20 Uhr, tritt die Band Viva La Vida in der Europahalle auf. Die siebenköpfige Band spielt unter dem Motto „Get the Party started“ Musik zum Feiern und Tanzen.