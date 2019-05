Kolumne : Ich freue mich ...

„... auf den ‚We will Rock you’-

Gottesdienst am 10. Mai in der Antoniuskirche – und auf meine besten Freunde Judith und Michael aus Trier, die ich bei dieser Gelegenheit treffe.“

Der rockige Gottesdienst mit Band am Freitag, 18 Uhr, in der Trierer Kirche St. Antonius findet im Rahmen der Heilig-Rock-Tage statt. Organisiert wird er von der Initiative Musikkirche Live (Neuwied), die innovative Wege gehen will und im Sinne der Synoden-Umsetzung eine „neue Form von Kirche und Vergemeinschaftung“ bietet. (rm.)