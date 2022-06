Internet-Ausfall : Update: Vodafone-Störung in Trier-Olewig: Bauteil muss ausgetauscht werden

Trier-Olewig Kein Telefon, kein Internet, kein Fernsehen: Genau 37 Kunden des Anbieters Vodafone insbesondere in der Novalisstraße und in der Straße Zur Mühle in Trier-Olewig sind seit Sonntagabend vom digitalen Netz abgeschnitten.