Serie Sommer daheim - Teil 8 Völlig schwerelos ... – Mit dem Heißluftballon über die Vulkaneifel (Fotos)

Wer mit dem Ballon abheben will, sollte früh aufstehen. „Am Morgen sind die Windverhältnisse in der Regel einfach besser und zuverlässiger als am Abend“, sagt Markus Theisen. Er sollte es wissen, schließlich geht er seit 2006 regelmäßig in die Luft und hat bereits mehr als 1500 Stunden Flugerfahrung. Aktiv ist er auch für den Ballonsportverein Daun, dessen Vorsitzender er ist. Der Verein verfügt über eine eigene Wiese vor den Toren der idyllischen Kleinstadt, von der die Vereinsmitglieder und ihre meist zahlenden Gäste abheben können.