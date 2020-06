Konzert und Vortrag : „Voilá Vierne“ in der Basilika Trier

Orgelkonzert mit Martin Bambauer Foto: Matthias Schmitt

Trier (red) Im Rahmen der Ökumenischen Konzertreihe „Voilà Vierne“ in der Konstantin-Basilika findet am Mittwoch, 1. Juli, um 20 Uhr ein Einführungsvortrag zu Louis Vierne statt und um 20.30 Uhr ein Orgelkonzert. Martin Bambauer erläutert Leben und Werk des großen französischen Organisten und Komponisten, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 150. Mal jährt, und spielt im anschließenden Konzert Viernes 1. Orgelsymphonie sowie den „Triple choral“ op.41 von Viernes Zeitgenossen Charles Tournemire (ebenfalls 1870 geboren).Der Besuch des Konzerts ist nur mit vorheriger Anmeldung beim Gemeindebüro der Ev.



Kirchengemeinde Trier möglich (Tel. 0651/9949120-0 oder online per E-Mail: trier@ekir.de).

Die Anmeldefrist endet heute, Dienstag, um 12 Uhr.