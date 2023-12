Volksfreund-Projekt Bestens gerüstet für erfolgreiche Kundengespräche

Zehn angehende Bankkaufleute der Volksbank Trier haben sich ein Jahr lang täglich im Volksfreund über alle wichtigen Nachrichten aus der Region, Deutschland und der Welt informiert. Schon seit der Einführung im Jahr 2009 nimmt die Genossenschaftsbank mit dem ersten Ausbildungsjahrgang am Projekt „Zeitung lesen macht Azubis“ des Trierischen Volksfreunds teil. Für Bankvorstand Norbert Friedrich ist es auch für die jungen Mitarbeitenden am Wichtigsten, über die Region Bescheid zu wissen: „Stark regional verwurzelt zu sein ist für die Volksbank Trier oberste Priorität. Wissen, was los ist in unserem Geschäftsgebiet in Sachen regionale Wirtschaft, Politik und Kultur, ist Grundvoraussetzung dafür. Als Lektüre empfehlen wir daher seit Jahren unseren Azubis den Trierischen Volksfreund.“