Fusion Trier und Eifel Neue Volksbank will der Sparkasse Trier Paroli bieten

Porta Nigra, die Prümer Basilika, Römerbrücke, Hopfen, Windkrafträder, ein Maar und ein Heißluftballon mit dem neuen Firmenlogo. All das und noch mehr findet sich – virtuell ansprechend gruppiert – auf dem Bild, mit dem die Volksbanken in Trier und in der Eifel für das neue, deutlich größere Geldinstitut werben. Es soll finanztechnisch und personell nahezu auf Augenhöhe mit der Sparkasse Trier liegen. Der Kundenstamm wird dann die Stadt Trier, große Teile des Kreises Trier-Saarburg sowie des Eifelkreises Bitburg-Prüm und Teile des Landkreises Vulkaneifel umfassen.