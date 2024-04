Folgen des neuen Gesetzes Volksfeste in Trier, Wittlich und Bitburg: Darf man da eigentlich öffentlich kiffen?

Analyse | Trier · Kiffen in der Öffentlichkeit ist seit 1. April erlaubt. Allerdings nur unter strengen Vorgaben. Was bedeutet das für die anstehenden Feste in der Region und wer kontrolliert das eigentlich?

25.04.2024 , 12:42 Uhr

Unter bestimmten Bedingungen ist es erlaubt, einen Joint in der Öffentlichkeit zu rauchen. Foto: dpa/Hannes P Albert