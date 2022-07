Absage : Volksfreund-Kinderflohmarkt fällt aus

Foto: Thomas Erdorf/Thomas Erdof

In eigener Sache: Wir hatten uns einen Volksfreund-Kinderflohmarkt in diesem Jahr gewünscht, wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen durch das Corona-Virus haben wir uns aus sicherheitstechnischen Gründen jedoch entschlossen, auch in 2022 noch eine Pause einlegen.

Bereits gekaufte Tickets für die Standplätze können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie gekauft wurden. Käuferinnen und Käufer erhalten ihr Geld zurück.