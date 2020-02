Fotografie : Volksfreund-Leserinnen als Models im Studio der Stars

Foto: Guido Karp für #princessforoneday 37 Bilder Fotoshooting von zwei Volksfreund-Leserinnen in Los Angeles.

Trier/Rittersdorf/Los Angeles Zwei Leserinnen des Tierischen Volksfreunds haben eine einzigartige Reise nach Los Angeles gewonnen. Fotograf Guido Karp setzte Nadine Billert und ihre Mutter Sabine Kail aus der Eifel top gestylt in Szene – und kommt am 27. März nach Trier.

Statt Robbie Williams, AC/DC oder die Rolling Stones standen Nadine Billert aus Speicher und ihre Mutter Sabine Kail aus Rittersdorf bei Bitburg vor der Kamera von Starfotograf Guido Karp in Los Angeles. Die beiden hatten sich beim Gewinnspiel des Trierischen Volksfreunds erfolgreich beworben und flogen für ein verlängertes Wochenende nach Hollywood. Dort erlebten sie eine exklusive Fotosession und einen persönlichen Sightseeing-Trip mit Guido Karp und seiner Frau Nicole.

Zum Aufwärmen schnupperten die TV-Leserinnen Meeresluft bei einem Ausflug zum Santa Monica Pier und bummelten durch die Shopping-Straße Third Street Promenade von Santa Monica.

Ein Traum wurde wahr: Sabine Kail (links) und Tochter Nadine Billert mit zwei Großaufnahmen aus dem Fotoshooting mit Guido Karp in dessen Studio im Norden von Los Angeles. Foto: Guido Karp für #princessforoneday

Info Princess for one day am 27. März in Trier Wer sich top gestylt vom Starfotografen Guido Karp in Szene setzen lassen will, hat dazu am Freitag, 27. März, Gelegenheit. „Princess for one day“ kommt mit den Portrait- und Covergirl-Events nach Trier ins Fourside Plaza Hotel. Die jeweilige Teilnehmerin wird geschminkt und frisiert. Das beste Foto des Shootings mit Guido Karp bekommt sie als Großformat-Ausdruck und digital mit nach Hause. Alle Infos und Tickets (ab 159 Euro) im Internet auf

www.princess4oneday.com/trier

Spannend wurde es dann in Karps weltberühmtem Fotostudio im Norden von Los Angeles. Hier geben sich die Stars die Klinke in die Hand: Britney Spears, Usher, Travis Scott – die Liste der Künstler, die dort fotografiert wurden oder ihre Videos gedreht haben, ist lang. Und wer regelmäßig Germany’s next Topmodel auf ProSieben schaut, der wird auch Heidi und „ihre Mädchen“ dort gesehen haben – sie sind jedes Jahr zu Gast in dem Studio.

Nadine Billert (35) und Sabine Kail (56) erzählen: „Wir haben tolle Tipps von Guido bekommen und waren überrascht, was die bei den Fotos ausmachen. Wir sind total begeistert von den Bildern!“

Die TV-Leserinnen Nadine Billert und Sabine Kail (von links) genießen die gemeinsame Zeit beim Bummeln. Foto: Guido Karp für #princessforoneday

Nach dem strahlend-natürlichen Portrait-Look ging’s dann noch ans Eingemachte: Hollywood-Stylistin Michelle Vanderhule zauberte mit ihrer Trickkiste und schminkte die Gewinnerinnen im Covergirl-Look von „Princess for one day“.

Fünf Stunden waren die beiden im Studio. Die Fotos beweisen: Schönheit ist keine Frage von Alter oder Konfektionsgröße – man muss einfach nur wissen, wie’s geht. Der in Mayen geborene Guido Karp fotografiert seit fast 40 Jahren in der Pop- und Rockszene und ist seit 15 Jahren Chef-Fotograf bei „Princess for one day“ (siehe Info).

Und wie bewertet der 57-Jährige das Shooting mit den Neu-Models? „Prima! Sabine und Nadine haben super mitgemacht und in kürzester Zeit komplett die Scheu vor der Kamera verloren. Selbst die Stars sind nicht so perfekt, wie wir alle glauben. Wir geben für jeden gleich viel Gas, ob Madonna, Britney & Co. oder Volksfreund-Leserinnen.”

Nach dem Shooting entführte die Familie Karp die Eifelerinnen dann an ihre Lieblingsplätze, zuerst nach Malibu. Anschließend gab es leckere Drinks und Häppchen im The Sunset, gleich neben dem berühmten Zuma Beach aus der Fernsehserie „Baywatch“. Zum Abschluss des Tages bummelten Mutter und Tochter noch durchs Outlet-Center.

Am nächsten Tag standen noch einmal Sightseeing und Shopping auf dem Programm: Morgens zum Hollywood Walk of Fame und nachmittags zur Nobel-Shopping-Meile – dem Rodeo Drive in Beverly Hills. Hier gab es auch einen ersten Star-Kontakt: Schauspieler Mickey Rourke (9½ Wochen, Iron Man 2) hing relaxed ab und unterhielt sich mit Freunden. „Die Stadt ist natürlich voller Stars“, sagt Guido Karp. „Aber: Man muss schon ganz genau hinschauen. Brad Pitt fährt auch deshalb so gerne Motorrad, weil man ihn in der Stadt unter dem Helm niemals erkennen würde.”

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Wettbewerb : Mutter und Tochter aus der Eifel gewinnen Fotoshooting in LA

Ein festliches Abendessen gab’s in Karps Lieblingslokal Le Petit Four auf dem Sunset Boulevard, ebenfalls ein Geheimtipp und Treffpunkt vieler Stars aus Musik und Filmszene. Am letzten Tag sammelten Nadine und Sabine noch einmal Strandluft im trendigen Szeneviertel Venice Beach, verbunden mit einem Spaziergang auf der Insider-Meile Abbott Kinney Boulevard.