Telefonaktion Hilfe, mein Kind hängt nur am Smartphone

Wie viel Zeit sollten Kinder vor Bildschirmen verbringen? Welche Anzeichen sollten Eltern beachten? Wie schützt man Kinder vor einem unbedachten Umgang mit digitalen Medien? Was tun, wenn der Partner zu viel Zeit in der Onlinewelt verbringt? Wo findet man Hilfe? Diese und andere Fragen können am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr bei der Volksfreund-Telefonaktion zum Thema "Online-Verhalten" gestellt werden.