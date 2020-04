Volkshochschule : Volkshochschule Trier zieht vorerst keine Gebühren ein

Trier Wegen der Corona-Krise finden bis mindestens Mittwoch, 6. Mai, keine Kurse der Volkshochschule (VHS) im Palais Walderdorff oder an den anderen Kursorten statt. Alle Präsenz-Termine, die bis dahin beginnen sollten, sind abgesagt, die Buchungen storniert.

Am 13. März, als die Einschränkungen der Corona-Krise begannen, hatte die VHS die Gebühren für das aktuelle Semester noch nicht eingezogen und wird dies für ausgefallene Kurse auch nicht tun.

Als Alternative zu Präsenz-Kursen konzentriert sie sich in nächster Zeit auf ihre digitalen Angebote, etwa in der politischen Bildung unter dem Label „vhs.wissen.live“ mit Gratis-Vorträgen, mit Vorträgen in der kulturellen Bildung oder Sprachkursen.