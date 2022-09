Verkehr : Vollsperrung der A 1 zwischen Schweich und Föhren am Sonntag

Die A 1 zwischen Schweich und Föhren wird am Sonntag in Richtung Koblenz kurzzeitig voll gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Trier ist weiterhin befahrbar. Foto: TV/Christian Moeris

Schweich/Föhren Die A 1 zwischen wird am Sonntag in Fahrtrichtung Koblenz für mehrere Stunden voll gesperrt. Eine Umleitung wird während der Zeit ausgeschildert.

() Autofahrer müssen am Sonntag auf der A1 in Richtung Koblenz für mehrere Stunden von ihrer gewohnten Route abweichen: Zwischen den Anschlussstellen Schweich und Föhren in Richtung Koblenz wird die Autobahn am Sonntagvormittag voll gesperrt. Zwischen 7.30 Uhr und 11.30 Uhr lässt die Niederlassung West der Autobahn GmbH dringend erforderliche Instandsetzungsarbeiten durchführen. Eine Umleitung wird ausgeschildert. In Richtung Trier ist die A1 weiterhin befahrbar, nur eine Fahrtrichtung wird gesperrt.