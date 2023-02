Straßensperrung mit Busumleitung : Ab Mittwoch, 1. März, bis 28. April Busumleitung in der Trierer Metzelstraße

Ab Mittwoch, 1. März, bis 28. April Busumleitung in der Trierer Metzelstraße

Trier Wegen einer Vollsperrung der Trierer Metzelstraße müssen die Stadtbusse von Mittwoch, 1. März, bis voraussichtlich zum 28. April eine Umleitung fahren. Das teilten die Stadtwerke Trier (SWT) mit. Die Busse der Linien 1, 3, 5, 6, 8, 82, 83 und 89 werden ab der Haltestelle Treviris über die Zuckerbergstraße in Richtung Karl-Marx-Haus umgeleitet.

Ersatzhaltestellen werden am Amtsgericht und in der Zuckerbergstraße eingerichtet, da die Haltestellen Nikolaus-Koch-Platz und Trier-Galerie in Richtung Karl-Marx-Haus aufgehoben werden.