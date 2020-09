Vollsperrung Olewiger Straße : So werden die Busse umgeleitet

Trier Die Olewiger Straße wird für die Erneuerung der Straßenoberfläche zwischen Hermesstraße und Einfahrt Amphitheater voll gesperrt. Deshalb fahren die Busse der Stadtwerke Trier von Sonntag, 20. September, bis voraussichtlich Donnerstag, 1. Oktober, weiträumige Umleitungen über das Aveler Tal.

Aus der Stadt kommend fahren die Linien 6, 7 und 30 bis zur Haltestelle Kaiserthermen die normale Route, dann zunächst weiter über Ostallee, In der Reichsabtei, Avelsbacher Straße, Kohlenstraße.Die Linie 6 fährt ab der Kohlenstraße in die Gustav-Heinemann-Straße zur Haltestelle Uni-Süd und von dort weiter die normale Route bis zur Endhaltestelle. Für die Rückfahrt gilt die gleiche Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.Die Linie 7 sowie die Schulbusse der Linie 7 fahren ab Kohlenstraße über Gustav-Heinemann-Straße, Riesling-Weinstraße zur Kreuzung Tiergarten, anschließend über Hill weiter nach Plan. In Richtung Hafen fahren die Busse nach der Haltestelle St.-Anna-Straße über Riesling-Weinstraße, Gustav-Heinemann-Straße Kohlenstraße, Avelsbacher Straße, Hauptbahnhof, Nordallee und ab Porta Nigra die normale Route. Die Busse der Linie 7 (auch die Schulbusse) halten an den Haltestellen in der Riesling-Weinstraße und Kleeburger Weg.Die Linie 30 fährt ab der Haltestelle Kaiserthermen über Ostallee, In der Reichsabtei, Avelsbacher Straße, Kohlenstraße und ab der Haltestelle Tarforster Straße die normale Route in Richtung Pluwig/Bonerath. Für die Rückfahrt gilt die gleiche Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.Die Linie 81 fährt von der Kohlenstraße über Gustav-Heinemann-Straße zur Uni Süd und fährt ab dort die normale Route zur Endstelle Trimmelter Hof. Für die Rückfahrt gilt die gleiche Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.Die Linie 84 fährt ab der Kohlenstraße über Gustav-Heinemann-Straße, Hunsrückstraße, Riesling-Weinstraße zur Kreuzung Tiergarten, anschließend über Hill weiter nach Irsch. Die Rückfahrt in Richtung Hauptbahnhof erfolgt nach der Haltestelle St.-Anna-Straße über Riesling-Weinstraße, Gustav-Heinemann-Straße, Kohlenstraße zum Hauptbahnhof und endet dort. Die Busse bedienen die Haltestellen an der Riesling-Weinstraße und im Kleeburger Weg.Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis.