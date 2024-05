Summer in the City Von A(ltstadtfest) bis Z(urlauben): Das ist der Event-Sommer in Trier

Sommer, Sonne, Strandbar: Die Moselperle, der City-Beach beim Freibad Trier-Nord, soll schon in den nächsten Tagen Gestalt annehmen. Sofern es trocken bleibt, wird bis zum 15. Mai der Sand geliefert und am Ufer verteilt. Und wenn das Wetter dann weiterhin mitspielt, könnte in der Woche nach Pfingsten die Moselperle in ihre fünfte Saison starten, kündigt Betreiber Alexander Brittnacher an. Neu ist die Gastro-Infrastruktur der 300 Plätze umfassenden Chill-Oase. Ein Doppel-Barcontainer und ein Imbiss-Container ermöglichen eine größere Getränke- und Speisenauswahl. Zwecks Komfort-Steigerung bringt Brittnacher die Sitze aus der Winterlounge seiner Brasserie Zur Sim von der Porta ans Moselufer.