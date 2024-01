Zeitzeuge der Nazi-Verbrechen Holocaust-Überlebender Christian Pfeil aus Trier spricht vor der UNO in New York

Trier · Am 27. Januar ist der internationale Holocaust-Gedenktag. Nur noch wenige Zeitzeugen können von dem Schrecken berichten. Christian Pfeil ist einer von ihnen. Zum Gedenktag spricht der Trierer Sinto und Holocaust-Überlebende vor den Vereinten Nationen in New York. Was er erlebt hat und warum er vor dem großen Auftritt nicht aufgeregt ist.

25.01.2024 , 07:43 Uhr

Christian Pfeil wurde 1944 im Getto von Lublin geboren und hat den Holocaust überlebt. Ein Teil seiner Familie starb im Konzentrationslager Auschwitz.

Von Laura Krabsch

Kurz vor seiner Abreise nach New York ist Christian Pfeil vorsichtig. Seinen täglichen Spaziergang hat er während des Eis- und Schneechaos ausgesetzt. „Nicht, dass ich mir vor New York noch das Bein breche.“ Der 80-Jährige wurde 1944 im Ghetto von Lublin geboren und ist somit einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen. Als solcher spricht er dieses Jahr zum internationalen Holocaust-Gedenktag vor den Vereinten Nationen (UNO/UN). Aufgeregt sei er nicht. Dafür habe er schon in zu vielen Ländern gesprochen. Trotzdem habe er sich sehr über die Anfrage gefreut: „Es gibt nicht mehr viele Zeitzeugen. Da muss man so viel sprechen, wie es geht, um vor allem auch die Jugend zu erreichen.“