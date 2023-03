Prozess Von Eintrachtfans, Passanten und viel heißer Luft auf dem Trierer Kornmarkt

Es sollte ein Spitzentag in der wechselvollen Geschichte der Trierer Eintracht werden. Am 21. Mai 2022 stand im Moselstadion die Oberligabegegnung Eintracht – Wormatia Worms auf dem Plan. Und für Trier ging es dabei um einen weiteren Schritt zum Wiederaufstieg in die Regionalliga Südwest.