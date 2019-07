Von Tarforst nach Zewen mit der Buslinie 3 : Eine Stadt, eine Linie, viele Welten - Unser Multimediaprojekt zeigt euch Trier, wie ihr es noch nie gesehen habt

Bild Busfahrt. Foto: TV/Patricia Prechtel

Trier So unterschiedlich leben die Trierer in den verschiedenen StadtteilenWo gibt es viele Kinder? Wie viel kostet das Bauland in verschiedenen Stadtteilen? Wer fährt wie viele Autos? Eine Fahrt von Tarforst bis Zewen mit der Buslinie 3 entführt euch in ein Trier, wie ihr es noch nie gesehen habt.