Top-Adressen zum Essen und Trinken Sechs Luxusevents für Gourmets und solche, die es noch werden wollen

Region Trier · Sechs hochkarätige Events in der Region laden zum Schlemmen und Genießen ein. Für Gourmets ein Muss, denn dort zeigen viele Sterneköche, was sie auf der Pfanne haben. Gepaart mit Weinen von Spitzenwinzern lassen diese Abende kulinarisch keine Wünsche offen. Wir verraten, was die Tickets kosten und was die Gäste erwartet.

06.05.2024 , 09:44 Uhr

Nicht nur der Wein ist hier weiß: Die White Wine Night steigt auf dem Weingut Van Volxem in Wiltingen am 27. Juli. Foto: Van Volxem