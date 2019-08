Tradition : Vier Frauen streben nach der Krone

Bernkastel-Kues/Trier/Köwerich Von Trier über Köwerich und Zell bis Kobern-Gondorf: Aus diesen Orten kommen die Bewerberinnen um das Amt der Mosel-Weinkönigin 2019/20. Wir stellen die jungen Damen vor. Die Wahl ist am 13. September.

Marie Jostock aus Köwerich (Verbandsgemeinde Schweich) und Bärbel Ellwanger aus Trier, Julia Gries aus Kobern-Gondorf und Julia Weis aus Zell an der Mosel treten bei der Wahl zur Mosel-Weinkönigin am Freitag, 13. September, in Bernkastel-Kues an. Nach einer Fachbefragung und einem Bühnenprogramm wählt eine Jury die Nachfolgerin von Laura Gerhardt aus Traben-Trarbach.

Bärbel Ellwanger hatte sich schon 2018 um die Krone der Mosel-Weinkönigin beworben und wurde zur Mosel-Weinprinzessin gewählt. Sie tritt erneut an. Die 25-Jährige aus Trier absolviert derzeit ihr Master-Studium in Freizeit-, Sport-, Tourismus-Management an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlands in Saarbrücken. Zuvor hat sie im Fach Moderne China-Studien an der Universität Trier ihren Bachelor-Titel erworben. Die Hobbys der ehemaligen Trierer Weinkönigin sind Backen, Wandern und Gleitschirmfliegen.