Kommentar : Von Uhl und Nachdigall

„Wat den einen sin Uhl is, is den annern sin Nachdigall“, heißt es in einer norddeutschen Spruchweisheit, die auch trefflich auf die Situation an der Waldracher Oberen Kirchstraße passt. Die Situation war dort mit den auf den Gehweg ausweichenden PKW und Bussen grenzwertig geworden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Friedhelm Knopp