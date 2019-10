Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgerinitiative : Vor 40 Jahren: Der Trierer Weisshauswald ist gerettet

Vor 40 Jahren sind Hunderte Trierer auf die Straße gegangen, um gegen eine bereits beschlossene großflächige Bebauung im Weisshauswald zu protestieren. Die Bürgerinitiative Rettet den Weisshauswald hatte Erfolg. Foto: BI Rettet den Weisshauswald

Trier Auf dem Felsplateau über Pallien sollte eine große Ferienanlage gebaut werden. Genau vor 40 Jahren haben die Bürger von Trier das verhindert. Die Protestbewegung von damals hat bis heute Folgen.

Wenn alles kommt wie versprochen, wird das Trierer Weisshaus im kommenden Frühjahr neu eröffnet. Das 1823 errichtete markante Gebäude auf den roten Felsen über Pallien wird dann wieder Spaziergänger und Touristen locken. „Ich wundere mich, dass es so schwer war, neue Betreiber dafür zu finden“, sagt Sigrid Theisen.

Die heute 94-jährige Kunsthistorikerin war vor 40 Jahren die einzige Frau in dem siebenköpfigen Sprecherrat der Bürgerinitiative Rettet den Weisshauswald. Bei dem Gespräch in der Redaktion des Trierischen Volksfreunds über die außergewöhnlichen Vorgänge damals und deren Folgen sind auch ihre damaligen Mitstreiter Klaus Jensen (67), Bernhard Gies (80) und Albrecht Wien (79) dabei.

40 Jahre danach: Vier der sieben ehemaligen Sprecher der Bürgerinitiative Rettet den Weisshauswald treffen sich in der Volksfreund-Redaktion: Bernhard Gies, Klaus Jensen, Sigrid Theisen und Albrecht Wien (von links) sichten die gesammelten Unterlagen von damals. Foto: Rainer Neubert

Info Was damals geschah 3. Januar 1979 Grundsatzbeschluss: Das marode Weisshaus soll in Verbindung mit neuen Ferienappartements saniert werden. März 1979 Auslobung Architektenwettbewerb. 6. Juli Preisgericht entscheidet. Der Siegerentwurf sieht eine große Ferienlandschaft vor. 28. August Private Investorengruppe steht fest. 25. September Stadtrat stimmt mehrheitlich zu (sechs Gegenstimmen der SPD). 10. Oktober Gründungsversammlung der Bürgerinitiative. 11. Oktober Start Unterschriftenkampagne. 13. Oktober Demonstrationszug. 16. Oktober Versammlung der BI in der Löwenbrauerei. 20. Oktober Ausstellungseröffnung im Rathausfoyer. 26. Oktober Übergabe von 12 000 Unterschriften an Oberbürgermeister Carl-Ludwig Wagner. 26. Oktober Bezirksregierung erklärte Bauprojekt für unzulässig.

Nachdem das Weisshausgelände bereits 100 Jahre davor nur knapp durch eine von der Bürgerschaft der Stadt getragene Initiative vor der Zerstückelung und dem Verkauf gerettet worden war, steht 1979 erneut die Zukunft von Gebäuden und angrenzendem Wald auf dem Spiel. Denn um die 1970 geschlossene Gaststätte vor dem weiteren Verfall zu retten, wird dringend eine neue Verwendung gesucht. Der damalige Oberbürgermeister Carl Ludwig Wagner (CDU) drängt intensiv auf den Bau einer großen Ferien- und Sportlandschaft durch einen privaten Investor. 100 Appartements mit 480 Betten sollen in der Anlage mit bis zu 18 Meter hohen Gebäuden entstehen.

Doch nachdem in jenen Jahren die Menschen der Stadt bereits den Abriss des Treverisbaus, des Kasinos in der Nordallee und den Bau der Autobahn durch den Wald in Richtung Luxemburg mit zunehmendem Murren hingenommen haben, bringt die geplante Zerstörung des Naherholungsgebiets Weisshauswald nun das Fass zum Überlaufen. „Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein!“, erinnert sich Klaus Jensen. Der Sozialplaner und spätere SPD-Oberbürgermeister hat damals gerade die Arbeitsgemeinschaft Frieden gegründet. Dem Aufruf von Religionslehrer Hermann Münzel, SPD-Stadträtin Edith Centner und Sigrid Theisen zur Gründung einer Protestbewegung schließt er sich sofort an. Auch Arzt Bernhard Gies und Lehrer Albrecht Wien sind von Beginn an dabei und werden bei der zweiten Versammlung der Bürger­initiative (BI) in der Löwenbrauerei von Hunderten Trierern zu gleichberechtigten Sprechern gewählt.

„Ich war damals an jedem Tag mit dem Tapeziertisch auf dem Hauptmarkt und habe Unterschriften gesammelt“, sagt Jensen. Auf das Ergebnis der Aktion ist auch Bernhard Gies bis heute stolz: „Innerhalb von drei Wochen sind 16 000 Unterzeichner zusammengekommen. Nach Abzug der Minderjährigen und Externen blieben 12 000 Unterschriften übrig.“ Am 26. Oktober 1979 werden die in einem dicken Ordner an den sehr schlecht gelaunten Oberbürgermeister überreicht. Denn am selben Tag erhält die Stadtverwaltung auch ein von Regierungspräsident Julius Saxler unterzeichnetes Schreiben der Bezirksregierung, das dem bereits detailliert geplanten Projekt den Todesstoß versetzt. Dieses sei „mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung nicht zu vereinbaren“. Der Landschaftsschutz war bei der Planung nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Die seit Ende Juli vor allem in Leserbriefen und großformatigen Zeitungsanzeigen zunehmend erbittert geführte Meinungsschlacht zwischen Rathaus und Bürgern findet damit ein plötzliches Ende, das auch die Fraktionen des Stadtrats überrascht. Die SPD fühlt sich vom Stadtvorstand getäuscht, die CDU ist enttäuscht. Die Menschen in Trier feiern die Rettung des Weisshauswalds wenige Tage später mit einem von der BI organisierten Fackelzug zum Zurlaubener Ufer. Bernhard Gies: „Das war kein Triumphzug, sondern ein Dank an die Bevölkerung.“

Keiner der vier ehemaligen Sprecher bezweifelt, dass der Bürgerprotest von damals Auswirkungen hat, die bis in die Gegenwart reichen. „Die Ratsfraktionen sind sehr viel achtsamer geworden“, glaubt Albrecht Wien. Klaus Jensen ist sicher: „Viele Projekte, die damals in den Schubladen der Verwaltung bereit lagen, sind im Papierkorb gelandet. Die rechtzeitigen und umfassenden Bürgerinformationen sind zur Regel geworden.“

Eine Inschrift auf der Stele am Weisshaus erinnert noch heute an die erfolgreiche Rettungsinitiative. Foto: Rainer Neubert/Rainer neubert