Kunst : Farbenfrohe Aquarelle und sakrale Gebäude

Trier Vor rund 80 Jahren ist der Trierer Maler und Architekt Carl Rüdell in Köln gestorben. Der größte Wunsch des gebürtigen Moselaners blieb ihm im Alter verwehrt.

Um die Wende zum 20. Jahrhundert errichtete er zusammen mit dem Kölner Baumeister Richard Odenthal circa 80 Gotteshäuser im Rheinland. Zu diesen zählen die katholischen Pfarrkirchen St. Andreas in Leverkusen, St. Laurentius in Uedem (Niederrhein), St. Agnes in Köln, St. Ewaldi in Duisburg-Laar, St. Lambert in Spay sowie St. Maternus in Merbeck. Gegen Ende der 1920er-Jahre zog sich Rüdell aus der Architektur zurück und widmete sich gänzlich der Kunstmalerei. Im Rahmen verschiedener Eifel-Ausstellungen wurden zahlreiche seiner stimmungsvollen Gemälde einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Anlässlich seines 70. Geburtstages fanden zwei Sonderausstellungen unter dem Titel „Carl Rüdell“ in Trier und Köln statt. Seine farbenprächtigen Heimatbilder waren äußerst begehrt und wurden sowohl für lithographische Reproduktionen von Postkarten als auch für die Herstellung von Kalenderbildern benutzt. So druckte auch die frühere Trierer Brauerei Caspary vorzugsweise Rüdell’sche Kunstwerke in ihren Kalendern ab. Von seiner lebenslang währenden und engen Verbindung zur Heimatstadt Trier zeugt der zeitgenössische Bericht eines Bekannten Rüdells: „(…) und fast kein Jahr verging ohne kürzeres oder längeres Durchstreifen der lieben alten Gassen und Gäßchen seiner glücklichen Jugendzeit. (…) Sein innigster Wunsch, den Lebensabend in seinem geliebten Trier verbringen zu dürfen, blieb ihm wegen der übergroßen Wohnungsnot leider versagt. So musste er denn, wenn auch schweren Herzens, in Köln bleiben. Und dort malt er in seiner stillen Künstlerklause in Köln-Mülheim, im Geiste mit Trier fest verankert, mit ungebrochenem Mut und jugendlicher Begeisterung „Trierer“ Bilder, die alle Heimatliebe atmen.“