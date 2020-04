Verkehr : Vor dem Amphitheater Trier geht es eng zu

Am ersten Tag der Baustelle halten sich die Probleme in Grenzen.

Wie immer, wenn in Trier eine neue Verkehrsregelung eingeführt wird, gab es am Montag auch in der Olewiger Straße irritierte Autofahrer, die trotz umfassender Beschilderung nicht von ihren gewohnten Wegen abweichen wollten. Zumindest so lange die Mitarbeiter der Firma Wöffler mit der Markierung für die Busse beschäftigt waren, wurden diese „Geisterfahrer“ gestoppt und auf die einseitige Sperrung hingewiesen, die bis Oktober gelten wird.