Prozess am Trierer Landgericht : Verhandlung abgebrochen – Beschuldigter fast taub

Trier Vor der Trierer Schwurgerichtskammer hat der Prozess gegen einen 74-Jährigen begonnen, der seine Ehefrau getötet haben soll. Es wurde ein Auftakt mit Hindernissen.

Das Ehedrama, das sich am 28. Januar 2020 in einem Ort bei Trier abspielte, wird in den Unterlagen der Staatsanwaltschaft wie folgt geschildert: Der Beschuldigte, der an einer so genannten bipolaren affektiven Störung leide, soll sich am Tattag mit seiner Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung gestritten haben. Krankheitsbedingt sei er dann zu dem Entschluss gekommen das eigene Leben und das seiner Frau zu beenden. Diesem Entschluss soll bei ihm wohl eine mehrere Wochen anhaltende, depressive Phase vorausgegangen sein.