Bauprojekt : Vorarbeiten für Bauvorhaben in Kürenz beginnen

Trier Auf dem alten Sportplatz in Trier-Kürenz am Grüneberg beginnen laut der Stadt Trier an diesem Montag die Vorarbeiten zum Bauvorhaben Domi. Dieses Projekt ist laut Stadt Trier ein Mehrgenerationenhaus mit 17 neuen Wohneinheiten auf einer Gesamtfläche von 1300 Quadratmetern für Bewohner der nicht mehr sanierungsfähigen Häuser in der Riverissiedlung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei den Vorabeiten werde das benötigte Baufeld mit einem speziellen Bagger nach Kampfmitteln sondiert und die Baugrube für das Bauvorhaben ausgehoben. Vorhandene Altlasten, beispielsweise Bauschutt, würden entnommen und fachgerecht entsorgt.