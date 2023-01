Damit es im Mai richtig losgehen kann : Bäume fallen für neue Brücke in Trier-West

An der Rampe der Brücke über die Eisenbahn in Trier-West werden Bäume gefällt. Foto: Elmar Simon

Trier An der Rampe der Eisenbahnüberführung in Trier-West werden Bäume gefällt. Warum das so ist.

Erst kommen die Bäume weg, dann die alte Brücke. Aktuell laufen Baumfällarbeiten an der Brücke über die Eisenbahnstrecke in Trier-West. Diese sind notwendig, da die neue Brücke stärker auf verschiedene Verkehrsteilnehmer eingehen wird als die heutige Verbindung.

Die aktuelle Brücke aus dem Jahr 1951 besteht aus zwei Fahrbahnen und zwei vergleichsweise schmalen Gehwegen. Künftig gibt es zwei 3,25 Meter breite Fahrstreifen mit beidseitigem Angebotsstreifen für Radfahrerinnen und Radfahrer (1,85 Meter) und 2,50 Meter breiten Gehwegen. Diese Angebotsstreifen für Radfahrer dürfen bei Bedarf auch von PKW und LKW befahren werden. Wie auf alle Straßen auch müssen jedoch mindestens 1,5 Meter Sicherheitsabstand zu Zweirädern eingehalten werden.

Nach aktueller Planung werden erst im Mai die Arbeiten für die neue Brücke so richtig losgehen. Die Bäume müssen jedoch schon jetzt weichen. Weil es sonst Probleme mit dem Bundesnaturschutzgesetz gibt. Das schreibt vor, dass Bäume, Hecken, lebende Zäune, Sträucher und weitere Gehölze nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar beschnitten, gefällt oder gerodet werden dürfen. Ziel dieser Regelung ist es, Tiere zu schützen, die Bäume und Sträucher als Lebensraum nutzen. Der Zeitraum berücksichtigt die Reproduktionszeit der meisten Tierarten. Somit können Vögel ungestört brüten und Baumbewohner wir Eichhörnchen oder Baummarder ihre Jungen großziehen. Auch Insekten profitieren von der Regelung. Hummeln, Bienen oder Schmetterlinge finden im Frühling und Sommer damit mehr nektarreiche Blüten vor.