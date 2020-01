Appell an die Mitmenschlichkeit : Leukämiekranker hofft auf einen Lebensretter

Rudolf aus Ayl hat Leukämie und sucht nach einem passenden Spender. Foto: Rudolf Ayl/Stefan-Morsch-Stiftung

Saarburg/Ayl Vorbereitungen zur Typisierungsaktion am Sonntag in Ayl und während DRK-Blutspende am Donnerstag, 30. Januar, in Saarburg laufen auf Hochtouren.

(red) Groß ist der Zusammenhalt aller Helfer, die die Typisierungsaktion am Sonntag im Ayler Bürgerhaus für den Leukämiepatienten Rudolf aus Ayl und andere Menschen in seiner Situation vorbereiten. Das berichtet die Stefan-Morsch-Stiftung, die ihren Sitz in Birkenfeld hat (siehe Info). Am Sonntag, 26. Januar, 13 bis 17 Uhr, wird jeder in Ayl erwartet, der die Hilfsaktion gegen Blutkrebs unterstützen möchte: mit der Registrierung als Stammzellspender oder einer Geldspende. Auch der DRK-Ortsverein Saarburg unterstützt die Aktion: Mit der Stefan-Morsch-Stiftung werden am Donnerstag, 30. Januar, von 17 bis 20.30 Uhr Blutspender dazu aufgerufen, sich als Stammzellspender zu registrieren – in der Turnhalle des Gymnasiums, Graf-Siegfried-Straße 72, Saarburg.

„Es ist alles organisiert“, sagt Wilfried Hoffmann, Betreiber der Online-Plattform Saar-Mosel-News. „Es kann losgehen!“ Unterstützt vom Ayler Ortsbürgermeister Siegfried Büdinger hat es sich der 69-Jährige zur Aufgabe gemacht, für Leukämiepatienten wie den 55-jährigen Rudolf mögliche Lebensretter zu mobilisieren. „Plakate und Flyer sind gedruckt und werden verteilt, der Aufruf wurde bei Facebook mehrere Hundert Mal geteilt und die Helferlisten sind gefüllt.“ Ayler Vereine wie der Musikverein Lyra, die Freiwillige Feuerwehr, der Heimatverein und andere unterstützen den Aufruf.

Wünschen sich zahlreiche Typisierungswillige am Sonntag in Ayl und am 30. Januar in Saarburg: Alea Leismann von der Stefan-Morsch-Stiftung und DRK-Mitarbeiter Christian Klein. Foto: TV/tefan Morsch Stiftung

Info Wie funktioniert die Stammzellspende? Um die Stammzellen zu entnehmen, gibt es heute zwei Varianten: Die periphere Blutstammzellspende funktioniert so ähnlich wie die Blutplasmaspende und kann drei bis fünf Stunden dauern. Seltener wird via Knochenmarkentnahme gespendet. Dabei entnehmen Mediziner die Stammzellen aus dem Beckenknochen. Der Eingriff wird unter Vollnarkose gemacht und dauert etwa eine Stunde. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage der Stiftung unter www.stefan-morsch-stiftung.de oder unter der gebührenfreien Hotline 0800/7667724. Die Stefan-Morsch-Stiftung mit Sitz in Birkenfeld ist die erste Stammzellspenderdatei Deutschlands. Unter dem Leitmotiv „Hoffen – Helfen – Heilen“ bietet die gemeinnützige Stiftung seit 1986 Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke. Neben der Beratung und Begleitung von Patienten wirbt die Stiftung dafür, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen. So werden täglich Stammzell- oder Knochenmarkspender aus der stiftungseigenen Spenderdatei von mehr als 450 000 potenziellen Lebensrettern weltweit vermittelt. Die Stiftung ist Mitglied der Stiftung Knochenmark- und Stammzellspende Deutschland (SKD).

Gesucht werden junge Menschen bis 40 Jahre, die sich im Bürgerhaus Ayl oder während der Blutspende in Saarburg als mögliche Lebensretter registrieren. Am kommenden Sonntag kann man einfach seine Kontaktdaten angeben und eine Speichelprobe abgeben. Bei der Blutspende in Saarburg wird einfach eine kleine Menge Blut mehr abgenommen. Im Labor der Birkenfelder Stammzellspenderdatei werden die Proben auf die genetischen Gewebemerkmale analysiert. Diese Merkmale müssen mit denen eines Leukämiepatienten übereinstimmen, um als Spender in Frage zu kommen.

Wer sich nicht registrieren lassen kann oder möchte, kann trotzdem helfen, indem er am Sonntag im Bürgerhaus Ayl einen Betrag in die Spendendose steckt. Mit Hilfe von Geldspenden werden die Registrierungskosten, die für jede Typisierung anfallen (rund 40 Euro) finanziert.