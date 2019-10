Feuerwerk : Freude und Frust wegen funkelnder Lichter

Das Feuerwerk beim Moselfest 2018. Foto: Trierischer Volksfreund/Roland Morgen

Trier/Reinsfeld/Saarburg Schlechte Zeiten für Feuerwerksfreunde: Beim Olewiger Weinfest werden 2020 keine Raketen abgeschossen. Das Heimatfest Zurlauben steht komplett vor dem Aus. Und das Land will Bürger von Alternativen überzeugen.

Es gibt viele mögliche Gründe für ein Feuerwerksverbot. Hohe Feinstaub- und Lärmbelastung, Umweltverschmutzung durch Plastikteile sowie Brand- und Verletzungsgefahr. Doch reichen diese Gründe für ein Verbot des beliebten Rituals an Silvester und bei besonderen Anlässen wie großen Festen?

Obwohl ein mögliches Verbot in Trier bisher kaum Thema war, schafft die Winzervereinigung Olewig überraschend Fakten. Deren Vorsitzender Peter Terges teilt auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds mit, dass das traditionelle Feuerwerk zum Olewiger Weinfest ausgedient hat. „Wir müssen ganze Straßen sperren, unzählige Schilder aufstellen und Autos teils grundlos abschleppen“, begründet Terges das Aus für die bisher so beliebte Attraktion. Auch seien die Kosten von rund 9000 Euro mittlerweile zu hoch. Zudem könne das Feuerwerk nicht mehr an gewohnter Stelle stattfinden und wäre daher nur für einen Teil der Besucher sichtbar.

Pro Feuerwerk Rettet den Zauber am Nachthimmel

Da die Veranstalterfirma des Zurlaubener Heimatfestes Insolvenzantrag gestellt hat und damit eine Neuauflage des Festes sehr fraglich ist (der TV berichtete), verliert Trier im nächsten Jahr voraussichtlich zwei Großfeuerwerke.

Im Landkreis Trier-Saarburg gibt es ebenfalls Ansätze eines Umdenkens. Erst vor wenigen Wochen verzichtete Reinsfeld (Verbandsgemeinde Hermeskeil) erstmals auf das Feuerwerk bei der Remigiuskirmes. Ortsbürgermeister Uwe Rossmann erklärt: „Das Feuerwerkserlebnis steht in keinem Verhältnis zur Belastung für die Umwelt und auch zum Schrecken, den Tiere und Kleinkinder davontragen.“ So reagieren etwa Pferde und Hunde mitunter panisch auf die lauten Geräusche eines Feuerwerks in der Nähe.

Die Stadt Hermeskeil feiert traditionell den Abschluss ihres Stadtfestes im Juli mit einem Feuerwerk. Auf TV-Anfrage, ob es Überlegungen zu einem möglichen Verzicht auf dieses Ritual im nächsten Jahr gebe, sagt Stadtbürgermeisterin Lena Weber: „Das Umweltbewusstsein bei den Leuten ist natürlich gestiegen. Aber bislang gab es darüber noch keine Debatte, auch nicht in unseren städtischen Gremien.“

Einer der Höhepunkte beim Saarweinfest in Saarburg ist das spektakuläre Musikfeuerwerk. 2016 wurde zudem bereits mit einer Licht- und Lasershow die Stadt aufgehellt. Einen Ersatz sieht die Stadt Saarburg laut Pressesprecherin Sandra Gehlen darin allerdings nicht. So sei eine Lasershow nur für einen kleinen Teil der Besucher sichtbar, und die Bedeutung des Feuerwerks für das Fest zu groß.

Ein Feuerwerk ist bisher auch fester Bestandteil des Heimat- und Weinfestes der Stadt Konz. Laut Mitorganisator Johannes Peters ist das Organisationsteam für 2020 noch nicht zusammengekommen. Daher ist offen, ob es bei der Neuauflage ein Feuerwerk geben wird.

Die verzichtenden Städte und Gemeinden folgen damit der Empfehlung des Landes Rheinland-Pfalz. Das Umweltministerium will zwar kein Verbot erlassen, appelliert jedoch für Alternativen und den maßvollen Einsatz von Feuerwerkskörpern.

Ähnlich sehen es die Trierer Grünen. Stadtratsfraktionsvorsitzende Anja Reinermann-Matatko verwies auf TV-Nachfrage auf das Kommunalwahlprogramm ihrer Partei. Dort wird von der Stadt gefordert, Bürger auf die Umweltbeeinträchtigungen privaten Feuerwerks hinzuweisen und als Alternative an Silvester ein zentrales Feuerwerk zu veranstalten.

Der Trierer Ableger der Klimastreik-Bewegung Fridays for Future geht einen Schritt weiter und fordert von der Stadt ein Verbot der privaten Böllerei. Auf Nachfrage des TV nennt die Bewegung als Gründe Tierschutz, Waldbrandgefahr sowie Schadstoffemissionen.

Doch wie ließe sich ein mögliches Verbot überhaupt einrichten? Grundsätzlich ist privates Feuerwerk in der Silvesternacht bundesweit durch Paragraph 23 der ersten Verordnung zum Sprenggesetz erlaubt. Ausgenommen sind dabei Bereiche um Kirchen, Krankenhäuser, Alten- und Kinderheime sowie besonders „brandgefährdete Strukturen“ wie zum Beispiel Tankstellen oder Reetdächer.

Städte und Gemeinden haben aber die Möglichkeit, Silvesterfeuerwerk in bestimmten Zonen zu verbieten, „wenn es dort ein Zuviel an Feuerwerk gäbe oder eine Gefährdung für Menschen daraus erwachsen würde“, teilt die Trierer Stadtverwaltung mit.

Dies sei in Trier allerdings nicht der Fall, und es habe bisher auch keine Beschwerden gegeben. Ordnungsdezernent Thomas Schmitt sehe daher auch keinen Grund für ein Verbot. Die Kosten für Auf­räum- und Entsorgungsarbeiten an Silvester betragen rund 4500 Euro, wie eine Anfrage der Linkspartei im Trierer Stadrat ergab.

In Luxemburg können Städte und Gemeinden privates Feuerwerk auch gänzlich verbieten, wenn sie wollen. Tatsächlich ist das private Böllern in den meisten Gemeinden nicht erlaubt. Wenige Orte, wie beispielsweise Grevenmacher oder Differdingen, lassen Pyrotechnik in der Zeit unmittelbar um den Jahreswechsel zu.

Während Städte und Gemeinden in der Region Trier bisher keine Verbote planen, behandeln dies viele Städte im Bundesgebiet anders. Zum Beispiel ist in Konstanz am Bodensee seit beinahe zehn Jahren das private Silvesterfeuerwerk in der Altstadt bereits verboten. Anlass war damals ein schlimmer Brand, der durch einen Adventskranz verursacht wurde.