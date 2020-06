Kirchensanierung : Das war die vorerst letzte Messe in St. Gangolf

Das war die vorerst letzte Messe in St. Gangolf

Trier Ab 1. Juli wird Triers traditionsreiche Bürger- und Marktkirche zur Großbaustelle. Wiedereröffnung ist voraussichtlich im Sommer 2022.

In Corona-Zeiten ist das fast „volles Haus“: Mit rund 60 Gläubigen hat Domvikar und Pfarrverwalter Hans Günther Ullrich am Montagabend den vorläufig letzten Gottesdienst in St. Gangolf gefeiert. Ab 1. Juli ist Triers nach dem Dom älteste Stadtkirche geschlossen. Grund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten im Inneren und Äußeren des Kirchenschiffs. Lediglich der Turm, der der bereits 2015/16 saniert wurde, bleibt von dem Großprojekt unberührt.