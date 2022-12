Winterwetter zum Start der Woche : Vorsicht, Autofahrer! - Erster Schnee am Erbeskopf und Glatteis zu erwarten (Fotos)

Trier/Hermeskeil Autofahrer müssen zum Wochenstart vorsichtig sein. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und Sprühregen könnte es glatt werden. In Höhenlagen wie am Erbeskopf hat es auch schon geschneit.

Die Wetterdienste erwarten in den kommenden Tagen in der Region Sprühregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Am Erbeskopf hat es schon in den vergangenen Tagen leicht geschneit. In Höhenlagen könnte dies auch in anderen Teilen der Region Trier passieren. Die Wetterexperten warnen jedenfalls vor Glatteis und rutschigen Straßen. Die Autofahrer müssen dementsprechend zum Wochenstart etwas mehr Zeit mitbringen, um sicher zum Ziel zu kommen.