Trier/Schweich/Naurath Restaurants, Cafés, Biergärten und Hotels bereiten sich auf die Wiedereröffnung vor. Besonders den kleineren Betrieben machen die Vorgaben zu schaffen.

Bereits am Mittwochabend hat das große Stühlerücken begonnen. Nicht nur im Biergarten von Blesius Garten in Trier-Olewig wurde sofort nach dem Bekanntwerden der wichtigsten Regeln für die Neueröffnung von Restaurants und Hotels ausprobiert, wie Tische und Stühle gestellt werden müssen, damit die Gäste ab dem 13. Mai 1,5 Meter Abstand halten.

„Natürlich werden wir dann sofort öffnen“, sagt Inhaber und Geschäftsführer Klaus Tonkaboni. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eine große Außengastronomie haben. Da lassen sich die Tische auseinander stellen. Sobald die detaillierten Bestimmungen am Freitag bekannt sind, entwickeln wir ein Konzept, wie sich sich der Betrieb stemmen lässt.“

In Rheinland-Pfalz dürfen Gaststätten und Restaurants sowie Biergärten am 13. Mai wieder öffnen. Allerdings gelten strenge Regeln. Bedient werden dürfen die Gäste nur an Tischen, Reservierungen und Erfassung der Kontaktdaten sind Pflicht. Die Abstände von 1,50 Meter müssen ebenso wie die Kontaktsperren gewahrt werden. Hotels, Ferienhäuser und -wohnungen dürfen ab dem 18. Mai wieder Gäste aufnehmen. Auch hier gelten die strengen Hygienevorgaben.

210 Plätze in den Gaststätten, 240 im Außenbereich, 61 Zimmer mit 110 Betten, 65 Festangestellte und 60 Aushilfskräfte. Das sind die Rahmendaten für den auch wegen seiner Hausbrauerei beliebten Hotel- und Gaststättenbetrieb in normalen Zeiten. „Wenn wir nun die Hälfte der Plätze behalten können, wären wir froh. Aber das heißt dann ja noch lange nicht, dass auch die Gäste kommen.“ Gutes Wetter, so die Hoffnung von Tonkaboni, könnte dazu beitragen.

Für Jockel Ternes spielt das Wetter mit Blick auf den 13. Mai keine große Rolle. „Über den so schnellen Öffnungstermin bin ich erstaunt“, sagt der Inhaber der Szenekneipe Luckys Luke und des kleinen Cafés Chrome in Trier. „Ich hatten nicht vor Juli damit gerechnet.“ Natürlich werde er öffnen. „Viele unserer Stammkunden haben ihre sozialen Kontakte fast ausschließlich über die Kneipe. Die sind hungrig darauf, dass es wieder losgeht. Ob wir aber angesichts der Beschränkungen nicht noch mehr Verlust machen als jetzt, muss sich zeigen.“

Solche und weitere offene Fragen beschäftigen auch Elisabeth Schug und ihre Projektgruppe im Hotel Park Plaza. Mehrere Stunden diskutierte die Direktorin am Donnerstag mit den Mitarbeitern darüber, was für die Wiedereröffnung zu tun ist. „Es gibt immer neue Details, die zu klären sind“, sagt sie dem Trierischen Volksfreund. Bis auf die Auszubildenden seien alle 120 Beschäftigten des Hotels in Kurzarbeit gewesen. „Unsere Azubis sind toll, die können alles“, schwärmt Schug. „Ich habe das Haus in den vergangenen Wochen mit denen alleine geführt.“ Obwohl das sehr gut geklappt habe, sei kaum etwas los gewesen. Ein Trauerspiel für das Haus mit 300 Betten, Restaurant, Bar und großem Tagungsbereich. Doch das soll sich so schnell wie möglich ändern, auch wenn Skepsis bleibt. Kommen die Gäste überhaupt? Und sind sie bereit, für eine Tasse Café im Innenhof vorher zu reservieren?