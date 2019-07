Gericht : Vorsitzender Richter geht in Ruhestand

Die drei Richter: (von links) Georg Schmidt, Herbert Braun und Heribert Kröger. Foto: Amtsgericht Trier

Trier Der bisherige Vorsitzende Richter am Verwaltungsgerichts Trier, Herbert Braun, ist wegen Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand getreten. Nach dem zweiten juristischen Staatsexamen trat er 1981 beim Verwaltungsgericht Trier in den richterlichen Dienst ein.

