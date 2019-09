Trier Der 32-Jährige setzt sich beim Parteitag des Kreisverbands der CDU Trier gegen Markus Römer durch. Aber nicht nur dieser Wahlgang war gut für Überraschungen.

Für die Anfangs 140 stimmberechtigten Mitglieder des Kreisverbands war es dennoch ein denkwürdiger Abend. Denn mit der Bewerbung von zwei Kandidaten für den Vorsitz trugen sie auch die Verantwortung für die Neuausrichtung der CDU Trier. Thorsten Wollscheid (32) und Markus Römer (42) hatten jeweils eigene Vorschläge für die Besetzung des Präsidiums in den Tagungsraum des FourSide-Plaza-Hotels in Trier-Nord mitgebracht. Da in der Regel die Wünsche des Vorsitzenden bei der Wahl berücksichtigt werden, standen mit der Entscheidung für die Parteispitze also auch komplett andere Teams zur Disposition.

In einem mehrstündigen Wahlmarathon und stets in geheimer Abstimmung ist das neue Vorstandsteam der CDU Trier gewählt worden.

Nach der Begrüßung der Ehrengäste, dem Rechenschaftsbericht von Schatzmeister Jörg Reifenberg und seinem persönlichen Rückblick auf die zwei Jahre seiner Amtszeit als Vorsitzender, leitete Maximilian Monzel die Neuwahl des Vorstand ein. „Der Stadtrat ist das Sprachrohr unserer politischen Position. Wir brauchen eine noch bessere Vernetzung.“ Dieser Appell Monzels an den zukünftigen Vorsitzenden wurde von beiden Kandidaten in den Vorstellungsreden aufgegriffen.

Markus Römer ist seit 2015 Mitglied der CDU und vor allem bekannt als Organisator des ersten Bürgerentscheids in Trier, der 2017 den Verbleib der Tankstelle in der Ostallee („Blaue Lagune“) ermöglichte. „Wir müssen mehr miteinander als übereinander sprechen“, forderte er die Parteimitglieder auf. „Ein Veränderungsprozess benötigt Zeit und die Unterstützung aller Mitglieder.“ Er habe bewiesen, dass er Menschen begeistern könne.

Auch Thorsten Wollscheid verzichtete auf Anmerkungen zum Mitbewerber. „Ich bin seit 16 Jahren mit ganzem Herzen Mitglied der Partei“, warb der Student der Wirtschaftsmathematik mit politischer Erfahrung als Vorsitzender der Jungen Union, in den Ortsbezirken Trier-Süd und Mariahof und in der Stadtratsfraktion. Sein Studium habe sich wegen der Pflege seines schwerkranken Vaters und der Betreuung der Großmutter verzögert, erläuterte er mit Blick auf kritische Bemerkungen in sozialen Netzwerken. „Ich werde mein Studium in einem halben Jahr beenden.“ Seine Versprechen, den Vorstand, die Fraktion und alle aktiven Parteimitglieder enger zu verzahnen und den Verband moderner, schneller und effizienter zu machen, kamen gut an. Die neue Vorstandsposition eines Pressesprechers soll viel dazu beitragen.