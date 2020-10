Theateraufführung : Vorstellung von Trude-Herr-Revue am 15. Oktober

Lara Schitto bei einer Musikperformance. Foto: Simon Engelbert

Trier Im beinahe ausverkauften Kasino am Kornmarkt präsentierten Joya Ghosh & Friends am Sonntagabend die Neufassung der Revue „Herrlich Trude – eine Hommage an Trude Herr“.

Musicaldarstellerin Lara Schitto überzeugte mit ihrer Interpretation der bekannten Schlagersongs über kurzweilige 90 Minuten die 55 Zuschauer im Saal (am Piano begeisterte Pianistin Angela Händel, die alle Songs neu arrangiert hatte). Unter der Regie von Joya Ghosh sang, spielte und tanzte sich Darstellerin Lara Schitto mit viel Gefühl und Ausdruck durch drei verschiedene Charaktere, die aus dem Leben der Trude Herr erzählen.

Szenenapplaus und Standing Ovations belohnten die Akteure für eine rundum gelungene Reise in das Leben der 1991 verstorbenen Schlagersängerin und Schauspielerin. Mit Hits wie „Niemals geht man so ganz“ oder „Ich will keine Schokolade“ sicherte sich Trude Herr von den 1960ern bis in die 1980er Jahre einen festen Platz in den Hitparaden.