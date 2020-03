Wirtschaft : Vortrag: Der blinde Fleck der Ökonomie

Trier Jahr für Jahr drängen sich nahezu 20 Prozent aller deutschen Studierenden in Vorlesungen der Volkswirtschaftslehre – und lernen dort weder Verantwortung noch einen Umgang mit den Krisen der Gegenwart.

– So sieht es zumindest die Professorin Silja Graupe, die am Donnerstag, 2. April, um 19 Uhr, den Online-Vortrag mit Diskussion „Der blinde Fleck der Ökonomie“ hält. Die ökonomische Lehre sei in den letzten Jahrzehnten weltweit standardisiert worden, global werde nach der gleichen ökonomischen Methode gelehrt. Graupe vergleicht diese Standardisierung mit Piloten, die nur auf ihr Navigationssystem starren, unfähig, den realen Berg zu erkennen, bevor ihr Flugzeug daran zerschellt.