Vortrag : Ulrich Sahm referiert in Trier

Ulrich Sahm referiert in Trier

Trier Die Deutsch-Israelische Gesellschaft lädt am Dienstag, 29. Oktober, um 19 Uhr im Gemeindesaal der Synagoge Trier zu dem Vortrag „Sensationellste archäologische Entdeckungen der letzten Jahre im Heiligen Land“ mit Ulrich Sahm ein.

Sahm ist Nahost-Korrespondent für verschiedene deutschsprachige Medien. Eines seiner ersten Erlebnisse als Journalist im Nahen Osten war die Ankunft von Anwar el Sadat, dem ägyptischen Präsidenten, in Israel. Es folgten dann viele Ereignisse, unter anderem Friedensverträge und viele Kriege, darunter auch zweimal ein Aufstand der Palästinenser (Intifada) direkt vor seiner Haustür. Als deutscher Bürger ist er in Israel stets konfrontiert mit Leben und Tod. Er macht immer wieder die Erfahrung, wie schwierig es ist, die israelische Politik zu verstehen und dem deutschen Publikum zu erklären, weil es kaum Verständnis hat für die komplizierte Lage in Israel.