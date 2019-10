Für Senioren : Der Heilige Geist in der Kunst im Seniorenbüro Trier

Trier Im Rahmen des Kultur-Karussells im Haus Franziskus des Seniorenbüros Trier beschäftigt sich Matthias Arnold am Mittwoch, 9. Oktober, 15.30 Uhr, mit der Darstellung des Heiligen Geistes in der Kunst.

In seinem Vortrag zeigt er den Wandel, den die Darstellung des Heiligen Geistes im Laufe der Jahrhunderte genommen hat. Welche Symbole, Figuren, Zeichen haben die Künstler in ihrer Zeit gewählt, um den Heiligen Geist in ihren Kunstwerken darzustellen? Wie hat die Religion die Künstler in der Darstellung des Heiligen Geistes beeinflusst und inspiriert? Anmeldung im Seniorenbüro, Telefon 0651/75566.