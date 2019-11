Vortrag : Vortrag zur Gesellschaft am Abgrund

Trier Die Zeiten sind schwieriger und die Diagnosen bisweilen düster. Egal, ob es um weltpolitische Entwicklungen, um europäische Verhältnisse oder um deutsche Zustände geht. Gesellschaftsweit entspricht diesen Phänomenen eine verbreitete Angstrethorik: hier stehen die „Angst vor Klimakollaps“ vor der „Angst vor einer Immobilienblase“, die „Angst vor der Basis“ neben der „Angst vor den Anderen“ oder der „Abstiegsangst“.

Der Vortrag „Gesellschaft am Abgrund? Konstellationen in Deutschland nach 1989“ am Donnerstag, 21. November, erörtert in historischer und systematischer Perspektive Aspekte dieser gegenwärtigen Konstellation und ihrer Diagnosen, die mit oder gegen Marx operieren, und versucht eine Analyse der deutschen Situation seit 1989. Um 19 Uhr referiert Martin Endreß, Professor für Allgemeine Soziologie an der Universität Trier, im Karl-Marx-Haus Trier. Die Moderation übernimmt Christian Jansen, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Trier. Der Eintritt ist frei.