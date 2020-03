Vortrag : Vortrag im Museum abgesagt

Trier In Anbetracht der aktuellen Gesundheitslage und mit besonderer Rücksicht und zum Schutz der Zuhörer hat das Rheinische Landesmuseum Trier sich entschlossen, den Vortrag „Eine Römische Bibliothek in Köln“ am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr, im Landesmuseum Trier abzusagen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red