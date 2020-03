Vortrag : Vortrag in Daufenbach: Aufschwung durch die Eifelbahn

Zemmer Vor 150 Jahren wurde die neue Eisenbahnstrecke zwischen Trier und Köln durch die Eifel in Betrieb genommen, zunächst nur für militärische Transporte, ab 1871 auch für den Zivilverkehr. Am heutigen Dienstag, 19.30 Uhr, referiert Rudolf Müller in seinem Vortrag über „150 Jahre Eifelbahn 1870 – 2020, wirtschafts- und sozialgeschichtliche Wirkungen der Eisenbahn im unteren Kylltal“ im Bürgerhaus in Daufenbach.



