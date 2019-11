Vortrag : Vortrag in Trier über Polen nach den Wahlen

Trier Der Trierer Politologe und langjährige Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Warschau, Prof. Klaus Ziemer, spricht auf Einladung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Trier am Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr im ehemaligen Oratorium des Klosters der Welschnonnen/Welschnonnenkirche in Trier, Flanderstraße 2, zu dem Thema: „Polen nach den Wahlen 2019. Weiter wie bisher?

“. Klaus Ziemer ist ein fundierter Kenner Polens und der deutsch-polnischen Beziehungen. Er lehrt heute an der Kardinal-Stefan-Wyszynski-Universität Warschau Politikwissenschaft. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei.

